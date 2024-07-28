美日韓防長簽署備忘錄　制度化三邊安全合作

美國國防部長奧斯汀、日本防衞大臣木原稔、南韓國防部長申源湜周日（28日）在日本東京召開美日韓防長會議，是15年以來首次，三人會後簽署安全合作框架備忘錄，正式制度化三邊防務合作。三位防長發表聯合聲明關注朝鮮半島及南海局勢，雖然沒有點名提到中國大陸，但有日本官員透露，會上同意台海和平與穩定的重要性，強烈反對單方面改變印太海域現狀的企圖。

三位防長簽署的安全合作框架備忘錄即時生效，制度化三邊防務交往，包括高層級政策諮詢、情報共享、三邊聯合演習、國防交流合作等，從而維持朝鮮半島、印太地區的和平與穩定。同時，備忘錄將優化一系列已經建立的聯合機制，包括導彈警告數據實時共享機制，以更好地偵測和分析北韓發射的導彈。

木原稔透露，備忘錄以書面形式規定美日韓迄今為止已進行的政策討論和聯合訓練演習將繼續進行，此舉將使三邊合作在國際情勢發生各種變化下，變得更強而有力和堅定不移。他補充說，根據輪流舉行三邊會議的計劃，美日韓防長將於明年在南韓開會。

奧斯汀、木原稔和申源湜發表聯合聲明，強調致力於加強三邊安全合作來遏制北韓的核導威脅，同時嚴重關切北韓與俄羅斯增加軍事和經濟合作。美日韓反對單方面改變印太地區海域現狀的任何企圖，會上分享了對當前在南海等印太地區的海上和空中軍事活動評估。