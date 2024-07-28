清醒酒吧數量漸增　提供舒適社交場合

許多人到酒吧不僅喝酒，更是旨在社交。美國傳媒上周六（27日）報道，隨着非酒精飲料市場的穩定發展，當地「清醒酒吧」數量也逐漸增加，愈來愈多人希望重新定義酒吧功能，除了為不喝酒人士提供舒適、熱情和充滿樂趣的社交場所外，也讓人們學習如何在不喝酒的情況下拓展社交圈。

馬歇爾（Chris Marshall）2017年在德薩斯州奧斯汀開設當地第一間清醒酒吧，儘管不提供酒精飲品，但仍然有各種模仿雞尾酒的自創特色飲品，足以吸引不少客人。他認為酒吧相比買醉，更應是一個讓人們相遇和聚會的地方，希望能通過營運清醒酒吧，給予顧客體驗生活和與人建立聯繫的平台，而非只有飲品。

艾曼（Abby Ehmann）同樣在紐約市經營一間清醒酒吧，她認為若沒有酒精這種「社交潤滑劑」，說服人們彼此敞開心扉並不容易。因此她的酒吧裝修得又長又窄，並將大部分座位設置在吧枱，鼓勵顧客之間甚至是和調酒師能有更多交流。

艾曼回想剛開店時曾擔心必須自己設計和製作所有無酒精飲品，但原來僅是無酒精啤酒就有超過100種，而她現在每周都會收到此類商家提供新產品的免費樣品。她直言，雖然清醒酒吧不能賺大錢，卻是社會必需品。