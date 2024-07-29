無自動提示暗殺特朗普未遂詞彙　Google被指干預大選

在Google搜尋列輸入「assassination attempt on」時，沒有自動帶入「trump」一詞。

美國傳媒周日（28日）報道，不少網友發現近日使用Google搜尋引擎查詢「assassination attempt on trump」（暗殺特朗普未遂）一詞時，Google搜尋列不會自動帶入詞句，反而自動出現「暗殺列根未遂」等句子，令親特朗普人士指摘Google干預美國大選。

民眾用Google搜尋資料時，搜尋列有「自動完成」功能，當輸入某個關鍵字時，系統會根據熱門程度自動提示相關關鍵詞，節省用戶查詢時間，例如搜尋「拜登」時，Google提示的關鍵詞包含退選、民調、兒子等。

近日有網友用Google搜尋「assassination attempt on trump」一詞時，當打完「assassination attempt on」時，搜尋列不會自動帶入「Trump」，反而帶入「Reagan」（列根）、「Hitler」（希特勒）等人名，變成「暗殺列根未遂」、「暗殺希特勒未遂」。網民質疑Google的自動完成功能排除特朗普本月13日遭遇刺殺的結果，特朗普長子唐納德也在直指科技巨擘再度企圖干預美國大選，以幫助副總統賀錦麗，「我們都知道Google刻意干預選舉」。

Google發言人表示，搜尋自動完成的預測功能並非經過人為干預，強調在特朗普遇刺前，系統就針對政治暴力相關議題對自動完成預測功能進行保護。公司正在改善系統，確保更與時並進，而系統只是幫助用戶節省搜尋時間，若搜尋列沒有自動帶入想要的關鍵字，民眾可自行輸入搜尋。