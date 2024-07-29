烏將與他國商領土完整問題　11月底前擬訂和平計劃

日本傳媒上周六（27日）刊出烏克蘭總統澤連斯基的專訪，他透露基輔將開始與相關國家詳細討論烏克蘭領土完整及其他問題，將於今年11月底前擬訂和平行動計劃。

澤連斯基表示，耐性、支持和外交壓力是公正地結束俄烏戰事的三個元素，如果美國和歐洲國家保持團結就會增加壓力，讓莫斯科知道沒有機會。他強調，俄羅斯持續佔領烏克蘭領土的話，他不能回應停火的呼籲。

提到美國共和黨總統候選人特朗普時，澤連斯基稱烏克蘭官員本月分別接觸了特朗普和美國副總統賀錦麗的競選團隊，他早前與特朗普通電話時邀請了對方訪烏，直言：「如果特朗普想了解烏克蘭，他可以來訪親自觀察或問我。」澤連斯基亦談及日本支持烏克蘭的重要性，指出日本是七國集團（G7）成員國，並向烏提供經濟、人道、技術支援，更是與烏克蘭簽署安全合作協議的非北約國家。他希望日本作為太平洋地區的領袖，可以對其他國家發揮影響力，以及協助重建烏克蘭。

就中國缺席上月在瑞士舉行的全球和平峰會，澤連斯基說中國沒有攻擊烏克蘭，所以不能強迫中方參加，但從對中國施加影響的角度來說，其他國家可以變得更加有力。關於中國與俄羅斯深化關係，澤連斯基稱想聽聽他們在談論甚麼，發出甚麼樣的信號，他已準備好與中國會談，也準備聽聽他們的建議，希望通過直接對話來確認中方的真實意圖。他打算鼓勵中國積極參與實現烏克蘭和平計劃，同時與歐盟、德國和法國等與中國有經濟聯繫的歐洲國家進行接觸。