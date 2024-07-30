金正恩女兒金主愛　據指正接受接班人培訓

南韓國家情報院周一（29日）表示，北韓領袖金正恩的女兒金主愛正在接受接班人培訓。

南韓國情院稱，北韓暗示金主愛是當前最有力的接班人，並對她進行相關培訓。惟朝方考慮到居民反應，適度調整有關金主愛的宣傳力度和頻度，同步實施非公開活動。

據稱，從朝方對金主愛的稱呼以及其亮相公開活動的情況等研判她接受接班人培訓。國情院分析指出，金主愛參加的活動當中60%以上為陪同其父參加的軍事領域活動，一小部分為經濟活動。從朝方稱其為指稱接班人和領導的「響導」來看，金主愛的接班人地位在很大程度上得到鞏固，但其他兄弟姐妹仍有可能成為接班人，金主愛的接班人地位尚未被確定。國情院不排除接班人人選出現變化的可能性。

對於金正恩的健康狀況，國情院稱，金正恩體重達到140公斤，身體質量指數嚴重超標，達到45左右，為重度肥胖，屬於心臟疾病高危人群。據國情院掌握的情報，金正恩從30歲出頭開始出現高血壓、糖尿病癥狀，國情院密切關注其健康狀況。國情院研判，金正恩的最高體重為140公斤，然而最近的體重就達到140公斤，可能是因為其壓力較大，而且嗜好煙酒。