特種部隊被揭於特朗普被槍擊90分鐘前 已發現槍手

多間外國傳媒報道，美國前總統特朗普本月13日被人開槍企圖暗殺當日，當地警方特種部隊早在槍擊發生90分鐘前，就已發現槍手克魯克斯，遠早於過往公布的時間。

傳媒引述當日的警方通訊群組指出，警方狙擊手早在案發一個半小時前，約下午4時26分就發現克魯克斯泊好車，坐在倉庫旁野餐桌，並發短訊通知其他同事；在下午5時38分，狙擊手再次發短訊，表示看到克魯克斯拿測距儀向舞台觀望，並稱有需要可通知特勤局狙擊手留意，同時附上克魯克斯的照片。下午6時11分克魯克斯就從相鄰倉庫的屋頂開槍射擊，隨後被特勤局擊斃。

聯邦調查局繼續追查案件，周一（29日）透露特朗普已同意接受局方訪問，分享從他視角觀察到的情況，強調是標準的受害者面談程序。

另外，聯邦調查局（FBI）公布最新調查進展，形容20歲槍手克魯克斯非常聰明和孤僻，事前在網上搜索有關大規模槍擊事件、簡易爆炸裝置以及暗殺政治人物等的資訊，相信他在集會前已有周詳計劃，並花很多心思來掩飾自己的行動，當中包括透過外國加密電郵帳戶，使用化名購入多種化學品和槍械產品。局方指出，由於克魯克斯一向對科學實驗感興趣，他的父母對他購入化學品未有起疑。