美主導外交斡旋　勸以色列勿攻擊黎巴嫩首都

黎巴嫩真主黨上周六（27日）襲擊以色列控制的戈蘭高地後戰雲密布，知情人士周一（29日）指美國在過去數天主導外交努力，試圖限制以色列的軍事反擊力度，敦促以軍不要襲擊黎巴嫩首都貝魯特或該國機場、大橋等關鍵基礎設施。

一名伊朗官員指上周六以來，美國已三度向德黑蘭傳話，警告局勢升級對所有當事方來說都是不利的。法國亦作為中間人在以色列和真主黨之間傳話，試圖緩解局勢。黎巴嫩國會副議長薩阿卜（Elias Bou Saab）表示，他自戈蘭高地遇襲以來便與美國總統特別協調員霍克斯坦（Amos Hochstein）保持聯絡，只要以色列不攻擊貝魯特和周邊地區，攻勢就可以精心計劃，避免局勢嚴重升級。有外交官指，以色列沒有作出任何承諾。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，以色列有權回應戈蘭高地遇襲一事，但無人想要更廣泛的戰爭，美方在過去的周末與以色列進行多層級對話，但他不會詳細說明談話內容。美國國務院指，美方尋求持久解決方案來結束以黎邊境衝突，重申美國對以色列的安全支持是堅定不移，包括應對所有獲伊朗支持的威脅。