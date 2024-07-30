拜登倡廢大法官任期終身制　修憲限制總統豁免權

美國總統拜登不尋求連任後，周一（29日）首次出席公開活動，他宣布將推動改革聯邦最高法院的法案，包括對大法官實施任期限制和行為準則，同時主張修改憲法限制總統刑事豁免權。惟外界估計法案難以獲得國會通過，眾議院議長約翰遜直言「法案一到眾議院就會失敗」。

拜登在德州奧斯汀出席活動時發表演說，直指極端主義正破壞公眾對最高法院裁決的信心，一旦前總統特朗普再次入主白宮，其保守派政策計劃將進一步把最高法院推向右派，「他們是認真的，他們計劃再次猛攻美國的公民權利」。拜登呼籲廢除最高法院大法官的終身任命制，改為由現任總統每兩年任命一名大法官，任期18年。他認為任期限制有助於確保大法官定期更換，並為提名程序增加一定程度的可預測性。他同時希望國會通過立法，為大法官制訂操守準則，要求大法官披露禮物收受情況、不參與公開政治活動，迴避他們或其配偶存在經濟或其他方面存在利益衝突的案件。

最高法院早前裁定特朗普在干預2020年大選案中，對任何官方行為享有刑事豁免權。拜登直指，裁決幾乎意味總統能違反就職誓言、無視法律且毋須面對後果，他呼籲國會通過憲法修正案，規定憲法不賦予前總統任何聯邦刑事起訴、審判、定罪或量刑的豁免權。分析指，修改憲法需要國會三分之二議員同意，又或者在三分之二的州份要求下舉行大會投票，再由四分之三的州立法機構批准，相信拜登的主張難以在他餘下任期內成事。

篤定代表民主黨出戰11月總統選舉的副總統賀錦麗發聲明支持拜登的計劃，她指改革有助恢復公眾對最高法院的信心，加強民主和確保沒有人凌駕法律。