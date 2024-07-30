多地抗議總統選舉結果釀衝突　至少2死

委內瑞拉周日（28日）舉行總統選舉，國家選舉委員會指現任總統馬杜羅勝選，反對派亦自稱勝選，質疑選舉有舞弊。數萬名雙方的支持者周一（29日）上街示威，有人在首都卡拉卡斯街頭向警方投擲汽油彈，示威至今造成2人身亡。馬杜羅揚言，很清楚怎麼應對暴力行為。

反對派聯盟拒絕馬杜羅勝選的說法，強調反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González）無論是選前民調或得票都高達70%，馬杜羅卻只取得約30%選票。截至當地周一傍晚6時，委內瑞拉23個州有20個爆發合共187場示威。在卡拉卡斯，群眾聚集在總統府等地抗議，警方出動催淚氣體、高壓水槍驅散人群，總檢察長警告在封鎖道路或違法的示威者都會受到法律制裁。有人權組織指控，親馬杜羅的武裝組織向和平示威者開槍。

馬杜羅政府批評反對派試圖透過對選舉結果提出異議來號召「政變」，岡薩雷斯則多次警告勿發生流血衝突，呼籲支持者冷靜。不少示威者指控今次選舉是可怕的欺詐行為，馬杜羅政府再度從人民手中奪走選舉權，馬杜羅輸掉選舉就沒有權利留任。有較為年長的示威者稱，委內瑞拉經濟近年愈來愈差，希望年輕人能有更美好的未來，否則他們遲早全部離開，國家將只剩下老年人。