士兵涉虐巴人囚犯被捕　觸發極右民眾示威

以色列國防軍憲兵隊周一（29日）突擊拘捕9名士兵，指控他們在內蓋夫沙漠斯德泰曼（Sde Teiman）軍事基地拘留所虐待一名巴勒斯坦囚犯。事件觸發大批極右翼示威者到以軍基地外聚集抗議，部分人更試圖闖入設施，遭警方驅散。總理內塔尼亞胡、以軍總參謀長哈列維、國防部長加蘭特和總統赫爾佐格嚴厲譴責騷亂，呼籲各方保持冷靜。

憲兵周一上午進入斯德泰曼軍事基地執行逮捕行動，與士兵爆發激烈爭吵。右翼示威者分別前往斯德泰曼基地和審問士兵的貝特利德軍事基地抗議，部分人身穿以軍制服並有武裝。警方證實有公民闖入貝特利德基地，警方數分鐘內驅散他們，未逮捕任何人。極右的國家安全部長班-吉維爾形容士兵是「英雄」，逮捕他們「可恥」。極右財長斯莫特里奇強調以色列國防軍士兵應受尊重，絕不能被視為罪犯。

報道指，被虐待的巴勒斯坦疑犯早前在加薩地帶遭以色列國防軍拘捕，扣押於斯德泰曼。他約3周前受虐，近日因情況危殆送院治療，醫護人員揭發他的受傷部位包括肛門，憲兵隊介入調查並拘捕涉事士兵。代表其中4名預備役士兵的右翼法援組織則聲稱，該名巴人原拘留於約旦河西岸城市拉姆安拉的奧弗監獄，近日轉移至斯德泰曼時發難咬傷士兵，士兵案發時是採取自衞行動。