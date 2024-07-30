FBI策反　墨西哥毒梟設局攜同行自首

墨西哥販毒集團西納羅亞首腦贊巴達（Ismael Zambada）及毒梟古茲曼之子華金（Joaquin Guzman Lopez）日前在美國德州埃爾帕索落網，兩人如何越境細節未明。美國傳媒周一（29日）報道，受聯邦調查局（FBI）人員策反，華金設局令贊巴達進入美國。贊巴達周三（31日）出庭受審，代表律師指當事人被綁架，並非自首。

《紐約時報》報道，FBI多年來一直秘密與華金及其同夥溝通。自華金的父親古茲曼2019年在美國被判終身監禁，以及弟弟奧維迪奧去年被引渡到美國受審後，華金開始談及帶同贊巴達前往美國自首，希望從美國政府獲得有利認罪條款，同時幫助身處墨西哥的其他兄弟，也借刀剷除競爭對手贊巴達。華金本月預告會說服贊巴達不帶保鏢與他會面。

談及華金與贊巴達如何赴美時，美方官員認為，贊巴達上周四（25日）前往錫那羅亞州庫利亞坎準備與華金會面時遭遇伏擊，華金遂駕駛小型飛機接載對方離開現場，實際卻開往德州。贊巴達代表律師辯稱，其當事人遭到華金及同夥伏擊，之後被布袋蒙頭及鎖上手銬，塞入私家車後再押上飛機。他強調贊巴達並非自首，也未與美國政府談判任何條款。