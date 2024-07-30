19世紀沉船裝特製香檳　疑運給俄沙皇

一隊波蘭潛水員近日在波羅的海瑞典海域附近，發現一艘沉船，裏面裝滿香檳、陶瓷製品和樽裝礦泉水等年代已久的貨物。他們推測，這艘沉船屬於19世紀，並形容貨物非常獨特，疑似為運送給俄羅斯帝國沙皇。他們表示，現時需獲得瑞典政府許可，才可將貨物打撈上岸作進一步研究。

英媒周二（30日）報道，察察伊（Marek Cacaj）等潛水員本月在波羅的海海底60米發現沉船，即使久經歲月洗禮，這艘船現時保存狀況仍良好，沒有出現嚴重損毀，只是船首受到一點破壞。他憶述，潛水時並未注意到這艘沉船而繞過了它，後來發現海底有很多瓶樽，並留意到整箱的香檳，認出是早年一個獨特的品牌，才發現到沉船。

察察伊透露，以前曾有一款專為俄羅斯沙皇生產的香檳品牌，香甜味道僅為他而調製。察察伊因此認為，這批香檳很有可能屬於沙皇，本來要運往俄羅斯，但在途中不知因甚麼原因沉沒，這令其價值大增。

對當時的民眾來說，價值連城的不僅是這批香檳，船上運載的礦泉水擁有著名的藥用價值，亦在當時備受推崇，通常由警察或軍隊護送。察察伊表示，如果獲准將全部貨物打撈上岸，送往製造商進行鑑定，以確定它們的價值，以及是否仍然可以飲用。