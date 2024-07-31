烏克蘭將獲F16戰機　美國擬提供彈藥

美國《華爾街日報》周二（30日）報道，烏克蘭將獲美國提供足夠數量的F16戰機空對地彈藥、精確制導炸彈套件及先進空對空導彈，以滿足迫切需求。

有美國高官承認，雖然國防部庫存及武器生產能力有限，但有信心能提供足夠F16所用武器，至少是烏克蘭所需的關鍵數量。美國將向烏克蘭提供AGM88反輻射導彈、聯合直接攻擊彈藥增程型套件（可把非制導炸彈轉換為智能武器）、爆炸半徑很小的GBU39小直徑炸彈、AIM120先進中程空對空導彈、AIM9X響尾蛇短程空對空導彈。當烏克蘭接收F16後，仍面臨機師數量不足及戰機維修問題。美國考慮擴大現有在亞利桑那州的訓練計劃，另一個模式是增加訓練地點。

有美國國防部高官透露，計劃讓F16大部分維修在烏克蘭境內完成。至於戰機引擎維修，最初需在烏克蘭境外完成，正在討論由歐洲國家派遣承包商協助維修。美國官員指出，由於地對空導彈威脅，烏克蘭計劃讓F16飛到邊境攻擊俄羅斯境內的想法不切實際。F16最實際用途是密接空中支援，或有助消除地面部隊的威脅。另一方面，F16可用於防空，令投擲滑翔炸彈的俄羅斯空天軍戰機遠離前線。丹麥和荷蘭準備在未來數周，向烏克蘭交付首批F16，比利時和挪威承諾在年底前運送更多F16，預計烏克蘭今年接收不多於50架F16。