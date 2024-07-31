聯合國報告斥　以色列虐待巴人囚犯

聯合國人權事務高級專員辦事處周三（31日）發表報告，指控以色列方面自去年10月7日加薩地帶戰爭以來任意、長期和單獨囚禁過千名巴勒斯坦人，涉嫌施以酷刑等殘忍、不人道和有辱人格待遇，包括性虐婦女和男子。辦事處高級專員蒂爾克（Volker Turk）呼籲各方釋放人質和被拘留者，並追究肇事者責任，向所有受害者及其家屬提供賠償。

蒂爾克在報告指出，加薩戰爭以來當地醫務人員、病人、居民和俘虜等過千名巴勒斯坦人被押到以色列，大部分遭秘密囚禁，未得悉拘留理由、無法接觸律師也未經充分司法審查，加上拘留條件惡劣，至少53名巴人囚犯在以色列軍事設施和監獄中死亡。聯合國人權事務高級專員辦事處等機構收集證詞表明，拘留設施內存在水刑和放狗等行為，公然違反國際人權法和國際人道主義法。

報告引述被拘留者報稱，以軍管理的拘留設施內，兒童與成年人被關在鐵籠，長時間只穿上尿布和蒙眼，不能吃飯、睡覺和喝水，更會遭電擊和用煙頭燙。另一方面，被哈馬斯和其他巴勒斯坦武裝組織劫持的人質也報稱拘留條件惡劣，包括缺乏食物、水、新鮮空氣和陽光。部分人指受到毆打，在未麻醉下接受手術或縫針及遭受性暴力。