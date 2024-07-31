符合定點清除特徵　華學者疑以色列暗殺哈尼亞

哈馬斯政治局主席哈尼亞在伊朗首都德黑蘭死於暗殺，行事者及動機未明。有中國學者分析稱，哈尼亞可能被隱藏在伊朗境內的反政府人士密切跟蹤，認為伊朗比較安全而一時疏忽。事件很有可能是以色列情報機構所為，符合過往對伊朗重點人物的定點清除特徵。

西北大學以色列研究中心主任王晉表示，暗殺哈尼亞符合以色列過往在伊朗境內連串活動的特徵，例如對伊朗首席核科學家法赫里扎德的打擊，就是透過派遣特戰小隊潛入德黑蘭，摸清他上下班的規律在路上暗殺。王晉指出，有報道說本次暗殺是先潛入哈尼亞的住所，再實施空襲。行動涉及前期情報摸排，以及後期執行的準確性，符合以色列襲擊的特徵。如果真的是以色列所做，必然會為當前以色列和哈馬斯的對話帶來很大挑戰，同時會極大影響以色列和伊朗之間的關係，可能會造成新一輪衝突加劇。

上海外國語大學中東研究所副教授韓建偉稱，哈尼亞遇襲應該不是意外事件，而是一場有組織的蓄意暗殺行動。以色列想依靠不斷定點清除而實現徹底停火的目標可能事與願違，堅決抵抗以色列不僅是哈馬斯成員的任務，已經成為加薩包括約旦河西岸大部分巴勒斯坦民眾的信條。定點清除策略短期內對哈馬斯帶來巨大損失，但作為一種抵抗的想法會更加堅定。因此，以色列靠武力與恐怖手段來達到停火的目標應該是不切實際的。