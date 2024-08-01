伊朗斥美授權暗殺哈尼亞　傳哈梅內伊下令攻以

伊朗駐聯合國代表周三（7月31日）質疑，以色列暗殺哈馬斯領袖哈尼亞背後獲美國授權，美國代表否認涉事。美媒同日引述伊朗官員透露，最高精神領袖哈梅內伊當天已下令直接攻擊以色列報復，可能再次對當地軍事目標發動大規模無人機和導彈襲擊，並不排除以色列和美國會攻擊伊朗報復。消息指，伊朗和盟友將於72小時內發動攻擊。

聯合國安理會召開緊急會議，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）發言時指控美國，作為以色列政權的戰略盟友和主要支持者，在暗殺哈尼亞這宗可怕罪行中的責任不容忽視，若無美國授權和情報支持，暗殺行為不可能發生。美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）強調，華府無參與以色列擊殺真主黨高級軍事指揮官舒庫爾，也不清楚且未參與針對哈馬斯官員的襲擊。

知情伊朗官員指，哈梅內伊周三主持召開最高國家安全委員會會議，下令直接攻擊以色列報復。伊朗軍官正考慮對特拉維夫和海法附近軍事目標發動無人機和導彈聯合襲擊，但會避免攻擊民用目標，同時考慮讓位於也門、敍利亞和伊拉克等前線盟友發動協同攻擊，以達到最大效果。哈梅內伊同時指示革命衞隊和軍隊指揮官準備進攻和防禦計劃，以防萬一戰爭擴大，以美會襲擊伊朗。