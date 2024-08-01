華批美媒將興奮劑問題政治化　擾亂巴黎奧運秩序

中國國家泳手近日捲入使用禁藥風波，有美媒持續跟進報道。中國反興奮劑中心周三（7月31日）發布聲明指摘，近期有媒體再次歪曲解讀前年中國游泳選手食品污染造成美雄酮陽性事件，執意將興奮劑問題政治化、工具化，並頻繁炒作全球普遍存在的肉食品興奮劑污染問題；批評其主要目的是擾亂巴黎奧運會游泳比賽秩序，影響中國運動員心理並削弱其競技能力，極不公平和不道德。

聲明指，《紐約時報》周二（7月30日）發表題為《中國以「受污染」漢堡為由，在新興奮劑爭端中為游泳運動員洗脫罪名》的文章，認為報道內容不實，對相關案件斷章取義。聲明重申，相關運動員美雄酮代謝物陽性是他們外出就餐時，在完全不知情下攝入受到美雄酮污染的肉食品導致，中國反興奮劑中心判定無過錯，世界反興奮劑組織（WADA）亦認可。

聲明提到，近期發生的美國田徑運動員奈頓興奮劑檢測結果呈類固醇群勃龍陽性的案件中，美國反興奮劑機構宣稱是食用受污染肉類引起，決定不對其禁賽，並允許他代表美國參加巴黎奧運。WADA聲明正重新審查奈頓案，並保留向國際體育仲裁法庭提起上訴的權利。聲明批評《紐時》誤導公眾對反興奮劑工作的認知，嚴重損害世界游泳運動員對巴黎奧運乾淨泳池的信心，對此強烈譴責並堅決反對。