俄與西方多國換24囚　美記者及軍人重獲自由

俄羅斯與西方多國周四（1日）在土耳其交換囚犯，共有24人將獲釋，相信是冷戰結束以來最大規模的換囚行動。這包括在俄羅斯被判間諜罪成的《華爾街日報》記者格爾什科維奇及前美國海軍陸戰隊成員惠蘭。

主持此次換囚行動的土耳其總統府周四稱，這次大規模囚犯交換行動將釋放來自美國、俄羅斯、德國、波蘭、斯洛文尼亞、挪威和白羅斯的囚犯，囚犯在土耳其首都安卡拉機場移交。

其中俄方釋放12人，包括格什科維奇和惠蘭，白羅斯就釋放一名被判死刑的德國人。而西方國家釋放的人就包括2019年在柏林殺害前車臣民兵的克拉西科夫。

消息人士稱，當地周四早上，一架在2022年底用於美俄換囚行動的編號RA61727飛機從莫斯科伏努科沃機場出發後，降落在俄羅斯飛地加里寧格勒。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，希望所有敵人都應該留在國外，不是敵人的人則都應該回來。

分析指，換囚行動可能為美國總統拜登帶來外交勝利，他曾承諾把俄羅斯關押的美國人接回國。而對俄羅斯總統普京來說，這同樣是一場勝利。他可以利用這筆交易，加強國外落網的俄羅斯特工對他的忠誠。不過，換囚行動有一定風險，因為釋放政治異見分子可能會激勵流亡在外的俄羅斯反對派。