【東方日報世界視線】西方迷思戳破　無力輾壓中俄

美國帶領的西方世界，從上世紀列根時代走到今天，漸漸陷入困境，根據一些具批判智慧的軍政分析，源自它們錯誤解釋了這段歷史，把外交、軍事的行動建基於一個幻覺上。

由1987年戈爾巴喬夫推動蘇聯改革，到1991年西方驚見難以置信的蘇聯解體，之後出現美國一國獨大，開始走上單邊主義的道路，使西方國家普遍相信，這是它們以經濟及軍事優勢對蘇聯及其東歐附庸完全成功輾壓，這是一場巨大的勝利。不過，於1987年至1991年期間，在美蘇之間努力斡旋的美國駐蘇聯大使馬特洛克（Jack Matlock），一直以來都在警告：冷戰結束是戈爾巴喬夫全力帶動的，雖然蘇聯解體使東歐前華沙集團成員國及前蘇聯加盟共和國走向獨立自主，但所剩下來的俄羅斯仍是一個泱泱大國，軍事上特別是其擁有的強大核武，毫不遜色於西方。

經濟方面，俄羅斯在蘇聯解體後曾經錯誤地過急將國有企業市場化，導致西方集團夥同俄國企業建立寡頭壟斷集團，可幸總統普京2000年上台後掌控大局，並打擊不合作的寡頭壟斷集團，免被西方侵吞俄羅斯的重要資產。

然而，西方國家誤墮迷思，以為不開一槍一炮便成功解體蘇聯，下一步也就更容易可解體俄羅斯，因此步步進逼，北約不斷東擴，更招攬格魯吉亞和烏克蘭加入北約，俄羅斯便先後與這兩個國家爆發軍事衝突，如今烏克蘭估計會像格魯吉亞般，戰敗後被迫謹守中立，而西方在迷失中無法應對。

西方除了相信自己可輕易戰勝蘇聯及俄羅斯，還深信可以輕易遏制中國的崛起。首先是自踏入21世紀，西方就一直預言中國政治及經濟會崩潰，無疑中國在不同發展階段都遇到一定的挑戰和困難，例如近年特朗普政府對中國加徵關稅、新冠疫情，以及拜登政府夥同西方國家加強禁制對中國科技輸出、推行「去風險化」遮掩其實是要和中國經濟脫鈎，但這些措施究竟能否生效，西方無法評估。

如果無法生效，它們是否要開始對中國實施軍事威脅及推出另一場代理人戰爭，以台獨勢力及菲律賓政府挑戰中國？可是，如果西方連俄羅斯的經濟發展及常規武力都無法遏制，又怎可能成功遏制中國呢？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻