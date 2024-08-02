伊朗與盟友商報復　黎巴嫩真主黨先炸以北部

英媒引述消息指，伊朗高級官員周四（1日）會見來自黎巴嫩、伊拉克和也門的伊朗地區盟友代表，討論哈馬斯領導人哈尼亞在德黑蘭被殺後可能對以色列進行的報復。除了哈尼亞，黎巴嫩真主黨亦有高級指揮官被殺，該組織領袖納斯魯拉誓言回應，斥以色列所為已越過「紅線」。真主黨周四向以色列北部發射數十枚火箭，是指揮官被殺後首次。

黎巴嫩衞生部周四表示，以色列攻擊該國南部村落，造成4名敍利亞平民死亡，至少5名黎巴嫩人受傷。真主黨表示，同日向以色列北部發射了數十枚喀秋莎火箭，以回應以色列對襲擊該村。以色列軍方指北部拉響了警報，鐵穹防空系統在西加利利上空進行攔截，但未知今次襲擊是否意味數月來幾乎每天都發生的交火升級。

也門叛軍青年運動領袖胡塞周四發表電視講話，將哈尼亞之死歸咎於以色列，揚言會對這些無恥且危險的罪行進行軍事回應。哈尼亞的遺體周四運抵卡塔爾首都多哈，周五（2日）在當地最大清真寺進行祈禱活動後，將於同日落葬，哈馬斯將這天稱為「憤怒日」。以色列警告民眾出國旅行時要格外小心，伊朗或其盟友可能會針對國外的以色列或猶太機構施襲。