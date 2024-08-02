美陸戰隊首在日本最西端島嶼　部署新型雷達

中美在南海及東海的軍事角力有增無減之際，美日展開「堅毅之龍」年度聯合演習。美國海軍陸戰隊首度在日本最西端島嶼，距台灣僅108公里的與那國島部署最先進雷達。

海軍陸戰隊第3遠征軍發言人希區柯克（Owen Hitchcock）周三（7月31日）表示，第3師第12濱海作戰團在與那國島部署AN/TPS-80地面/空中任務導向雷達。雷達由日本航空自衞隊C2運輸機運送，但希區柯克以行動安全為由，拒絕透露雷達運送日期。據日本放送協會沖繩放送局報道，雷達於周一（7月29日）運抵與那國島。日本陸上幕僚監部發言人證實，首次在與那國島部署AN/TPS-80雷達。雷達用於監視和警戒訓練，共有110名美國海軍陸戰隊員及70名日本自衞隊員在與那國島演訓。

希區柯克指出，第3遠征軍準備好作為一支防區內部隊，執行感測及標定目標任務，保護第一島鏈內的盟友及夥伴。防區內部隊是指接受特別訓練和裝備，在敵人火力打擊範圍內作戰的部隊。AN/TPS-80雷達由諾斯諾普格魯曼製造，它可探測、識別及追蹤360度的空中威脅。AN/TPS-80雷達於2019年，獲美國海軍陸戰隊授予大批量生產合約。