圖推翻掩口費案定罪　特朗普主張享豁免權

美國最高法院上月裁定前總統特朗普就其公務行為享有一定程度刑事豁免權。特朗普一方周四（1日）就艷星掩口費案提交答辯理由，主張控方使用證據含公務行為，侵犯豁免權。紐約上訴法院同日駁回特朗普要求撤銷禁言令的訴求，他繼續被禁止言語攻擊證人及其他涉案人員。

特朗普涉於2016年總統選舉期間，向色情片女星斯蒂芬妮等人支付掩口費，紐約曼哈頓法院陪審團今年5月30日一致裁定他34項偽造商業紀錄重罪全部成立。特朗普一方早前要求主審法官梅爾尚（Juan Merchan）撤銷定罪，辯護律師布蘭奇（Todd Blanche）周四提交答辯理由，主張紐約市曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）在檢控中使用公務行為證據，例如特朗普與白宮職員公務來往和官方公開聲明等，屬侵犯豁免權。

布蘭奇同時主張特朗普遭受根本上不公平的訴訟，例如讓陪審團根據個人對其總統任期政策和表現的看法，來審查官方行為證據；有關情況同時也傷害公眾，對今後總統為美國人民服務工作造成不利影響，要求法院駁回起訴並撤銷陪審團判決。梅爾尚早前宣布押後判刑，她將於決定是否撤銷定罪，若否就會在9月18日判刑。