前主播被捕揭BBC管理不善　文化大臣嚴重關切

英國廣播公司（BBC）前高級新聞主播愛德華兹（Huw Edwards）周三（7月31日）承認管有兒童色情物品罪，該公司同日透露早至去年11月已得悉愛德華兹被捕，但仍繼續向他支付巨額薪酬甚至加薪。英國文化、媒體及體育大臣藍麗珊周四（8月1日）會見BBC總經理戴維（Tim Davie），嚴重關切該公司管理內部調查愛德華兹的方式，據報藍麗珊不滿意戴維的答覆，將要求BBC再作解釋和隨時通報案件最新進展。

當地傳媒報道，藍麗珊周四晚上會見戴維等BBC高層，重點「嚴重關切」該公司對待內部調查愛德華兹的方式，愛德華兹受到的投訴和警告，以及愛德華兹接受內部調查期間，公司仍向他加薪4萬英鎊（約39萬港元）原由。藍麗珊希望了解BBC由去年4月收到針對愛德華兹的外部投訴並展開內部調查開始的進展細節，以及愛德華兹獲加薪導致退休金增加的細節，了解能否撤回任何款額。她又表明今次事件已對BBC構成嚴重公眾信任問題。

文化、媒體及體育部發言人指，藍麗珊與公眾都對愛德華兹令人憎惡的行為感到震驚，對受害人表示同情，現應由司法部門決定適當罰則。雖然BBC享有營運和編採自主，但鑑於今次問題極其嚴重，藍麗珊已與BBC對話，就該公司內部調查處理、事件中遵循的保障措施和程序，以及潛在進一步行動，特別是資金方面提出關切。她要求BBC保證處理非編採投訴和複雜合約事宜有健全流程，今後及時採取行動和向公眾保持透明。

戴維周四在BBC新聞節目上辯稱，警方去年通知公司愛德華兹被捕時要求對此保密，BBC只獲悉愛德華兹所涉罪行類別，不清楚具體細節。戴維認為警方通知屬技術性流程，公司遂決定等待警方提出指控，再採取下一步行動。戴維形容公司「以公平和明智方式作出了艱難決定」，否認忽視任何重要資訊。至於愛德華兹加薪安排源自去年2月，當時他未受任何指控，戴維認為難以撤回愛德華兹增加的退休金額，但會考慮一切辦法。