料伊朗大規模襲以　傳美調動中東軍力應對

伊朗今年4月向以色列發射無人機，在上空被攔截冒出火光。

美國新聞網站「Axios」周四（8月1日）報道，美國政府相信伊朗即將襲擊以色列，報復巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局主席哈尼亞日前在德黑蘭遇刺，官員預計施襲方式與伊朗今年4月襲擊以色列類同，但規模可能更大，可能涉及黎巴嫩真主黨。美國正調動部署波斯灣、東地中海和紅海的軍事資產準備應對。

報道引述美國官員透露，華府情報部門周三（7月31日）開始收到明確迹象顯示伊朗即將採取報復行動，認為伊朗及代理勢力需要多數天時間協調和準備襲擊以色列，預計未來數天將不平靜。伊朗4月13日曾出動無人機和導彈大規模襲擊以色列，報復伊朗駐敍利亞大使館遇襲，美國、約旦和沙特阿拉伯等多國協助以色列攔截伊朗導彈和無人機。美國國防部和中央司令部目前正採取類似當時的準備措施。

不過美國政府憂慮，哈尼亞遇刺正值加薩地帶戰火持續之時，中東地區反對以色列情緒升溫，今次要動員國際和區內國家協防以色列，規模可能難以與4月時相當。報道指，以色列情報界預計伊朗將對以色列發動大範圍導彈襲擊。以色列國防軍發言人哈加里周四在記者會證實，國際合作夥伴已加強區內軍力，幫助以色列應對潛在襲擊。