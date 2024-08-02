哈利屢促加強人身保護　傳英王中斷來往

英王查理斯三世與兒子哈利不和傳再度加深，美國傳媒周三（7月31日）報道，在哈利連番要求英王協助提高自己和家人在美國的人身保護級別後，英王現以「當下無時間」為由不再接聽哈利來電和回覆來信，即使哈利試圖關心英王癌症病情也未獲理會。

王室內部人士指，哈利2020年卸下王室職務，與妻子梅根和兩名女兒搬到美國加州定居，當時在世的英女王伊利沙伯二世表明，由於哈利一家安全受到威脅，英國有必要提供有效人身保護，但有關安排受到干擾，英國政府皇家及貴賓執行委員會同年決定降低哈利的安全級別。哈利認為父親有能力干預有關決定，於是多次聯絡父親尋求幫助，但王室消息人士強調認為英王有權的想法「完全錯誤」。

知情人士透露，當年英王與已故戴安娜王妃離婚後，戴妃開始登上各大報章頭條成為國際巨星，搶去自己風頭；英王擔心相關過去情況會重演。王室證實英王患癌後，哈利今年二月返回倫敦最後一次與英王見面，之後就被中斷來往。哈利今年5月返抵英國出席自己創辦「國際傷殘軍人運動會」10周年活動，英王也未出席。