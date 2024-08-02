政府評估顯示　日本海共有25處活斷層

日本政府的地震調查委員會周五（2日）首次公布調查日本海海域活斷層的長期評估，範圍為兵庫縣以北近海至新潟縣上越地區近海。當中可能引發黎克特制7級以上地震的長度20公里以上活斷層、以及由一連多個活斷層組成的「斷層帶」共有25處。

海域活斷層的長期評估，是繼日本海西南部（九州、中國地區以北近海）後的第二例。評估採用調查海底地下結構的聲波數據，通過地層的錯位痕迹等確認是否為活斷層。調查對象是可能引發沿岸震度（日本標準）6弱以上的搖晃及1米以上海嘯的斷層。

調查結果是在該片海域鎖定了25處活斷層及斷層帶。能登半島周邊存在「門前斷層帶」（長度約38公里）及「富山海槽西緣斷層」（長度約61公里），在今年1月1日的地震中，能登半島北岸斷層帶可能與上述斷層中的一部分一同發生了活動。

在京都府至福井縣的近海，也鎖定了3處此前未被報告的活斷層。另一方面，在水深較淺的沿岸海域，因調查難度較大而無法確認是否存在斷層。擔任委員長的東京大學名譽教授平田直稱，存在活斷層的地點是過去引發過大地震的地點，希望大家更多地切身去考慮。