【東方日報世界視線】委國爆新危機　美搞政權更替

委內瑞拉7月28日舉行了總統大選，左派政府總統馬杜羅宣布第三次當選，但反對派領袖岡薩雷斯聲稱自己估計得到超過60%選票，不接受馬杜羅當選，反對派也因為不信任與執政黨關係密切的最高法院，不接受馬杜羅建議最高法院覆核選票。選舉後，大批公民被發動抗議，衝突中更有多人死傷及700多人被捕。美國和歐盟政府都暫時拒絕承認選舉結果。

委內瑞拉是近年來南美最多災多難的國家，主要原因是它是世界上發現石油儲備最多的國家，成為美國虎視眈眈的獵物。1999年左派總統查韋斯當選前，該國長期由美國政府扶持的右派執政，查韋斯當選後立即將石油開採提煉收歸國有，令美國政府非常不滿，除了對委國油氣實施制裁，更拒絕交付購買委國石油的款項，並禁止英國政府運回委國存放在英國的黃金來解經濟困難。

這些舉措令委內瑞拉通脹急劇惡化，石油出售價格下跌至不足原來的三分之一，GDP下跌達70%，八成人民生活在貧窮線下（雖然這其實是回到查韋斯執政前右派執政貪污及貧富懸殊的情景）。美國政府更一度支持反對派瓜伊多為臨時總統，最近特朗普還公然指摘拜登政府支持瓜伊多當總統不力，使美國無法推倒岌岌可危的馬杜羅政府，失去龐大的石油利益。

2020年5月，數日內曾先後有一批約300名流亡哥倫比亞的委內瑞拉武裝分子，借海路入侵委內瑞拉，當中一些人員被打死，包括兩名美籍僱傭兵，一些被俘的公開承認是得到美國政府的收攬支持而策動計劃，但瓜伊多和美國政府矢口否認，反而美國僱傭兵公司的老闆確認此事。由於後來俄羅斯派遣軍事人員到委國，至今再沒有外國勢力組織軍事入侵。

2022年俄烏戰爭導致全球石油價格暴漲，2023年底拜登一度解除對委國石油制裁以平抑油價，但自今年4月起又恢復此前對委內瑞拉油氣產業的制裁。美國制裁的目的，是要委國經濟崩潰致選舉出現政權更替。目前不能否認委國人民生活在水深火熱之中，民心非常不穩，政治前景極不明朗，馬杜羅政府所以能久延殘喘，全靠俄羅斯、中國、伊朗、古巴和尼加拉瓜等友邦的經濟支撐。這應驗了：作為美國霸權主義政府的敵人是危險的！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻