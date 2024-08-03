伊朗襲以強度或超越4月直接打擊 以軍高度戒備

中東局勢在過去一周急轉直下，先是黎巴嫩真主黨襲擊以色列控制的戈蘭高地，接着以色列暗殺身處伊朗首都德黑蘭的巴勒斯坦回教激進組織領袖哈尼亞，伊朗揚言攻擊以色列報復。以色列周五（2日）指國防軍處於高度戒備狀態，美國官員則稱目前未有迹象顯示伊朗已決定是否或如何反擊，相信距離伊朗行動仍有數日或一周時間。阿拉伯官員表示，伊朗今次的攻擊強度或比今年4月襲擊以色列的高。

知情官員指，美國情報機關暫時未發現伊朗部隊和裝備近日有重大調動，沒有迹象顯示伊朗即將攻擊以色列，相信德黑蘭需時決定發動甚麼攻勢及作準備。伊朗和以色列均不想開戰，所以伊朗不太可能發動大規模襲擊，「但在中東甚麼事都可以發生」。

伊朗於4月破天荒發射逾300件武器直接攻擊以色列，報復以軍攻擊伊朗駐敍利亞大使館擊殺革命衞隊聖城旅指揮官，但當時伊朗於行動前有提前知會鄰近國家，今次卻欠缺資訊，是去年10月以巴開戰以來最危險的時刻之一。美國官員直言：「伊朗上次想所有人知道，但今次不是。」

阿拉伯官員透露，伊朗和真主黨相信今次的回應需要比4月的有力，真主黨已表明不會是單次攻擊，而是一系列行動。阿拉伯國家為以色列和美國向伊朗傳話，警告如果伊朗和真主黨的攻擊太激進、深入攻擊以色列或特拉維夫，以軍就準備好開戰。伊朗官員指明白風險，但最高精神領袖哈梅內伊亦面對國內強硬派的壓力，多國嘗試游說德黑蘭不要升級局勢，但不會成功，以色列越過所有紅線，伊朗的回應將是迅速而有力。

以色列加緊準備應對措施，憂慮攻擊可能破壞以色列通訊網絡，政府已向部長們及其幕僚分發衞星電話。在黎巴嫩，真主黨為防以色列襲擊，已撤走首都貝魯特南部郊區大本營的高級成員，同時撤走部署貝魯特的裝備。