英媒：摩薩德收買革命衞隊成員　放炸彈殺哈尼亞

英國傳媒周五（8月2日）披露更多巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞遇刺身亡的內幕，知情伊朗官員指以色列情報機構摩薩德一早收買多名負責保護政要的伊朗革命衞隊馬赫迪衞士部隊成員，在哈尼亞下榻住處的3個房間放置炸彈，他們其後已離開伊朗，並在海外引爆炸彈炸死哈尼亞。

報道指，以色列原本計劃今年5月趁哈尼亞到伊朗出席該國已故總統萊希的喪禮時進行暗殺，但因目標建築物有大量人群，失敗率很高而作罷，改為由兩名被收買的革命衞隊特工在哈尼亞可能下榻、位於德黑蘭北部的革命衞隊轄下賓館房間放置炸彈。閉路電視拍攝到安裝炸彈的過程，可見涉事特工在幾分鐘內秘密進出多個房間。他們事後逃離伊朗，但在德黑蘭仍有線人，並在周三（7月31日）凌晨約2時從海外引爆哈尼亞所在房間的炸彈。

革命衞隊官員指，肯定摩薩德是收買了馬赫迪衞士部隊的特工，進一步調查發現另外兩間房都有炸彈，這對伊朗來說是恥辱和一個巨大的安全漏洞，已成立工作組嘗試辯解。官員形容事情不合理，未知到底如何發生，革命衞隊更高層可能有不為人知的事。革命衞隊內部則互相指摘，聖城旅指揮官卡尼已革除、拘捕甚至處死涉事官員，最高精神領袖哈梅內伊在過去兩天亦多次傳召革命衞隊所有指揮官，對他來說處理內鬼問題比報復以色列更重要。