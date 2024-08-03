哈尼亞遇刺亡　伊朗拘逾20人包括情報高官

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗革命衞隊轄下位於德黑蘭的賓館遇刺身亡，革命衞隊隨即進行大規模拘捕行動，美媒周六（3日）指伊朗當局已拘捕逾20人，包括高級情報官員、軍官及涉事賓館職員。

知情伊朗官員透露，目前由革命衞隊負責間諜活動的專門情報部門接管調查，正在追捕疑犯，希望能找到策劃、協助和實施行動的暗殺小組成員。涉事賓館隸屬革命衞隊，哈尼亞過往到訪德黑蘭時經常入住同一間房，伊朗安全部隊事後已地氈式搜查賓館，不准賓館員工離開，並已拘捕部分人及沒收電子設備，包括私人電話。他們也調閱了過往數月的閉路電視紀錄、訪客名單，以及甚麼員工曾進出賓館。另一組調查人員則盤問負責德黑蘭安全的高級軍官和情報人員，扣押多人直至完成調查。

另一個調查重點是德黑蘭的國際機場及內陸機場，調查人員正調閱出入境大樓過往數月的閉路電視紀錄，以及航班資訊，當局認為以色列情報機關摩薩德的暗殺小組仍在伊朗，目標是逮捕他們。

一名革命衞隊官員則指，留意不到相關拘捕行動，但針對高官的安全指引在過去兩天完全改變，包括高官的保安安排，部分高官轉移到不同地點，手機等電子設備亦更換了。