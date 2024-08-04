【東方日報世界視線】歐盟助紂為虐　經濟舉步維艱

經歷了第二次世界大戰的災難，歐洲原本高度繁榮的社會被摧殘殆盡。二戰後歐洲辛苦重建，更發展出歐盟，寄望透過它達致和平，經濟回復高度發展，特別是貿易發展，社會繁榮。而歐洲極依賴能源，甚至發展新綠色能源，也要有足夠化石能源的生產來成就。

冷戰結束後，歐盟國家一直希望可以走向軍事獨立和戰略自主，擺脫聽從美國的指令，並更切實追求自己的利益所在。然而，由新冠疫情到俄烏戰爭，歐盟經濟一直是全球低增長區，德國這個歐洲第一大生產國，更面臨國家企業生產外移到其他歐盟成員國，將綠色能源發展及產業輸出到美國，國家大企業更與中國合作研發和生產。

有歐洲軍政分析家指出，歐盟犯了兩個大錯，第一個是認賊作父，一廂情願以為美國是歐洲忠實的盟友。其實以美國霸權主義國家的思維，正如鷹派代表人物、國防部前副部長沃爾福威茨所言：「美國不需要盟友，更不能依賴盟友。」

事實上，美國要實現霸權，就要制服三個強大的政治對手，一是俄羅斯，二是中國，三是歐盟。歐盟一直是美國的經濟競爭對手，以及政治上隨時可能倒戈支持俄羅斯在歐洲與美國抗衡的力量。而吸引歐洲與俄羅斯友好有兩大誘因：一是歐俄友好更能實現歐洲和平，相反，跟隨美國抗俄，是把自己變成美國攻擊俄羅斯的利器，將首當其衝受害。二是可引入俄羅斯平價能源和自然資源，持續搞好工業生產，而俄羅斯更是歐洲產品的巨大獲利市場。

美國政府正是巧妙地利用俄烏戰爭，把歐盟變成消耗俄羅斯的惡犬，歐俄成為死敵，更使歐盟生產大國如德國，無法享用俄羅斯的平價能源和自然資源來擴大生產，更斷了產品銷俄的財路，結果逐漸去工業化，也間接使不少德企赴美助美國再工業化。

歐盟第二個大錯，是沒有充分掌握自己的優勢。以歐盟的國際實力，應可積極與中國、金磚體系、東盟、拉美及非洲國家建立更友好的關係，但由於歐盟長期附和美國在國際行使霸權支配小國，無法洗脫過去殖民主義的氣息，使「全球南方」國家多不情願與其全面合作，連與中國的關係也並不貫徹，一方面要加大和中國經濟合作，另一方面又說要「去風險」，無法發展充分信任。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻