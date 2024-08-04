民眾持「台灣加油」海報觀奧運　疑遭大陸球迷奪走

台灣女球迷在奧運羽毛球比賽期間手持自製海報為中華台北的選手打氣。（中時電子報圖片）

中華台北羽毛球男子雙打組合王齊麟、李洋上周五（2日）在巴黎奧運出戰四強賽事，觀眾席有台灣民眾自製寫有「台灣加油」字句的海報打氣，惟疑遭中國大陸觀眾搶奪。台灣外交部上周六（3日）強烈譴責事件，直指暴力行徑毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神，更悖離法治與侵害言論自由。

一名女球迷舉起台灣島造型的加油海報，上面用中文寫着「台灣加油」，卻被疑似大陸球迷搶走，後者衝出場外，引起現場騷動。台灣外交部批評惡意人士在奧運會蠻橫搶奪台灣民眾的「台灣加油」圖樣標語，形容手段粗暴卑劣，台方已責成駐法國代表處洽請相關方協助，防範類此暴力事件再次發生。台駐法代表吳志中與當事的台灣民眾會面，協助向法國警方報案。

另外，有台灣觀眾在比賽期間手持印有「Taiwan」字樣的打氣毛巾，被現場外籍工作人員沒收，台灣外交部責成駐法辦事處向主辦單位反映過度執法。製作毛巾的廠商則指，本來想等「麟洋配」拿到金牌時特價開售商品慶祝，現決定給被搶走毛巾的台灣民眾免費送一條。