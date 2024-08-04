國會暴動當天　賀錦麗曾距離炸彈僅6米

美國國土安全部監察總長辦公室上周四（1日）向國會公開報告，指出轄下特勤局在2021年1月6日國會山莊暴亂期間安保工作存在錯漏，包括未能清除潛在威脅，讓當時的副總統當選人賀錦麗車隊在一枚管狀炸彈約6米外經過。特勤局事後已更新政策，納入更多資源保護公職當選人。

國土安全部監察總長庫法里（Joseph Cuffari）的報告指，國會暴亂前一晚，有人把一枚管狀炸彈置於民主黨全國委員會總部所在的水門綜合大廈外的草叢。特勤局翌日早上派出兩支警犬隊到水門綜合大廈進行安全掃描，但範圍不包括大廈外部區域，未能發現炸彈。賀錦麗之後乘坐防彈車，與車隊通過距離炸彈不遠處的坡道進入大廈。賀錦麗在大廈逗留1小時40分鐘後，安保人員始發現炸彈，特勤局再用10分鐘安排賀錦麗疏散。

報告指出，特勤局當時安排保護當選但未宣誓就職公職人員的資產，較現行政策少，負責安全掃描的警犬隊人員對當天只有他們執行任務感到驚訝。

另外，當日亦有人在共和黨全國委員會總部放置管狀炸彈和類似裝置，聯邦調查局（FBI）目前仍懸紅50萬美元（約390萬港元）尋求疑犯線索，並強調雖然炸彈未爆炸，但疑犯沿國會山莊僅數街區之遙的區域行走，管狀炸彈有機會嚴重傷害或殺死無辜旁觀者，且疑犯可能仍對公眾或自身構成危險。