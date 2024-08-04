伊朗最快周一攻擊以色列　美司令抵中東動員協防

伊朗和黎巴嫩真主黨威脅報復以色列，美國傳媒周日（4日）引述美國和以色列官員指，預期伊朗最快周一（5日）就會攻擊以色列。美軍加強中東部署的同時，中央司令部司令庫里拉上周六（3日）亦抵達區內，動員相關國家協防以色列。

美國官員估計，伊朗的任何報復行動都將採用與今年4月直接打擊以色列的相同策略，但範圍可能更大，而且可能涉及真主黨的參與。華府憂慮今次更難動員與4月相同的國際和區域盟國協防以色列，因為巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞遇刺身亡觸發更高漲的反以色列情緒。

美國官員稱，庫里拉此行雖然在中東局勢上周升級前已安排好，但他會嘗試動員盟國協助以色列應對來自伊朗和真主黨的攻勢，他將到訪數個海灣國家、約旦和以色列。官員指出，約旦是一個關鍵行程，該國在4月協防以色列擔當顯著角色，在領空攔截了飛向以色列的伊朗無人機，又允許美國和以色列戰機利用約旦空域攔截伊朗無人機，美方希望約旦在必要時再發揮相同作用。

報道指，美國和以色列目前未知伊朗和真主黨會協同攻擊抑或分開發動攻勢，兩者應該仍在敲定軍事計劃和等待政治領袖批准。美國國防部上周五（2日）宣布加強中東軍力，目的是震懾伊朗和真主黨，並影響他們的軍事計劃。