以研先發制人應對報復攻勢　恐觸發五線戰事

以色列面臨伊朗和黎巴嫩真主黨的報復攻勢，以媒周日（4日）披露以色列政府預期今次的攻擊強度會比伊朗今年4月發動的直接打擊更大，正研究多個可能局面，包括發動先發制人攻擊、戰事擴大至五條戰線等，同時與美國密切磋商協調加強威懾和遏制來自伊朗和真主黨的攻擊。

以色列上周進行了一系列的政治和軍事層面討論，相信針對以色列的混合或獨立攻擊是無可避免，但時機和規模仍有不確定性。安全部門官員指，真主黨有意對以色列發動重大攻擊，不會只限於軍事目標，而伊朗則未決定攻擊規模。以方正進行防衞和進攻性的準備，並討論如何反擊，以及在受襲前發動先發制人攻擊的可能性。政府已於周末指示部長們準備好應對所有情況，報復攻勢隨時發生，有機會發展成五線戰爭，部分部長已獲發衞星電話。

同一時間，以色列與美國正緊密協調，美軍已調動航空母艦和戰鬥機機群到中東，他們預期今次攻擊會比4月的更廣泛、密集和致命。一名以色列高官表示，如果攻勢來自多方且非常快速，以色列和美國將難以應付，或導致大量傷亡，相對地美以能採取更有力的反擊。

美國總統拜登上周六（3日）被問及伊朗會否讓步時，他只說「我希望這樣，我不知道」。同日，美國、法國、英國、意大利、埃及繼續進行外交斡旋，尋求避免局勢進一步升級。