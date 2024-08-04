極右翼騷亂持續蔓延　施紀賢全力支持警方鎮壓

英國17歲少年拉達凱巴納（Axel Muganwa Rudakubana）上周一（7月29日）闖入兒童舞蹈班用刀殺傷多人，觸發多地出現反移民示威衝突，演變成該國13年來最大規模騷亂。騷亂於上周六（8月3日）蔓延至利物浦、曼徹斯特、利茲、貝爾法斯特、斯托克、赫爾，合共45人被捕，多名警員受傷，料周日（8月4日）仍會有騷亂。工黨首相施紀賢面臨上台後首場重大考驗，他譴責極右翼煽動暴力浪潮，並全力支持警方鎮壓。

利物浦市中心有示威者向警察投擲磚頭、瓶子和照明彈，河畔有大批反移民者大喊「停止船隻」。在貝爾法斯特，有咖啡館遭到數十人以瓶子和椅子襲擊。除了多名警員面部骨折，不少遊客及兒童也在混亂中受傷。

施紀賢上周六與內閣成員會面，表示全力支持警方打擊試圖通過恐嚇社區來散播仇恨的極端分子，指出言論自由和近日發生的暴力是兩回事。內政大臣顧綺慧揚言，暴亂者將為騷亂付出代價，他們會被逮捕、起訴、處罰，並受到包括監禁和旅行禁令在內的全面法律制裁。警方計劃部署4,000警力維持全國秩序，並在街上攔截和搜查任何懷疑攜帶武器的人。司法部則正與司法機構、警方及檢方討論24小時開放地方法院，處理與騷亂相關的案件。

英國法院要24小時開放已是2011年騷亂期間，當年倫敦警方開槍打死懷疑藏械的29歲混血黑人青年達根，引發數千人連續多晚走上街頭抗議，最後演變成警民衝突。