內塔尼亞胡稱推動加薩停火　傳拜登怒斥別再胡說八道

中東局勢緊張之際，英媒上周六（8月3日）指美國總統拜登上月宣布退出總統選舉，令以色列總理內塔尼亞胡更有膽量攻擊伊朗，他認為就算攻擊伊朗等敵人，拜登仍會全力支持他。以媒則報道，拜登日前與內塔尼亞胡通電話時，曾怒斥對方「別再對我胡說八道」。

以色列分別於上周二（7月30日）和上周三（7月31日）先後暗殺黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官舒庫爾（Fu'ad Shukr）和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞，令中東局勢急轉直下。惟內塔尼亞胡上周四（1日）與拜登通電話時，仍表明以色列推進加薩停火協議談判，即將派出代表團恢復參與談判，拜登怒斥「別再對我胡說八道」，並在通話結束時說：「不要視美國總統為理所當然。」以色列總理辦公室拒絕評論美以領袖的私下討論內容，強調內塔尼亞胡不干預美國政治，將與美國總統當選人合作，希望美方也不干預以色列政治。

內塔尼亞胡被指上月新增停火條件，包括讓以軍保留對加薩接壤埃及的邊境軍事緩衝區「費城走廊」控制權。報道指，內塔尼亞胡上周三出席最高級別安全會議，國防部長加蘭特強調無安全理由延遲停火，內塔尼亞胡的考慮對此事並無益處。國防軍總參謀長哈列維亦明言，不建議讓費城走廊問題成為帶回人質的阻礙。