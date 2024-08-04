女子熱衷探索廢棄建築　記錄歷史細節

繁榮城市背後隱藏不少廢棄的歷史建築，澳洲近日興起「城市探索」（urbex），不少人會到廢棄建築或環境探索，尋求失落的歷史和腐朽的美學。

澳洲傳媒周日（4日）報道，來自西澳省的雅梅（Jamet）是「城市探索者」（urbexers）之一，她發現目前愈來愈多人受到自我和社交媒體關注的驅使加入城市探索行列，而她探索城市的目的是為了記錄那些被世人遺忘的地方。雅梅指自己是一名城市歷史學家，希望將廢棄建築的所有細節拍攝、記錄下來，因為它們可能薀含令人意想不到的價值。

澳洲聯邦大學歷史學家和民俗學家沃德倫（David Waldron）表示，城市探索讓公眾參與城市歷史，對那些容易被遺忘的地方來說是好事，但也有人可能有意或無意損害這些遺產，而這些建築也非常脆弱。

雅梅表示，她在進入私人或廢棄的地方前，會尋求有關管理方的許可；但亦坦言合法探索這些地方並不容易，幸好現在她愈來愈容易獲得許可。她認為探索這些廢棄建築往往伴隨危險，但相信以小心謹慎的態度探索這些「禁地」，好處將大於風險，並希望自己的努力可以讓更多人關心歷史。