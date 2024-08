【東方日報世界視線】保守派智庫獻策　助特朗普新施政

美國傳統基金會(The Heritage Foundation)是最代表美國右派親共和黨勢力的智庫,亦對美國政府管治具備極大影響力,其智庫人物一直是扮演在政府和智庫之間穿梭來去的角色。如今智庫藉特朗普代表共和黨出選,發表了「再打造美國管治2025計劃」(Project 2025 Remaking American Governance)。主題是「為民主及美國政治未來之戰」(The Battle for Democracy and the Future of U.S. Politics),目的是要為特朗普度身訂造繼任總統的政策藍圖。

據稱制訂這計劃的不少是特朗普在任期間的官員,如今有些在支持特朗普助選及制訂政策,更有超過100個保守派的政治組織參與釐定計劃。這份計劃最重要的,是標榜沒有向軍工企業及大科技公司拿資助,表明立場是不偏不倚,不被美國龐大既得利益集團收買。

計劃訂出4大政策目標:重新建立家庭作為美國生活的中心、拆解「臃腫」的行政體制、保衞國家主權及疆界,以及保障天賦人權。計劃最大的野心是要建立「單一施政理論」,擴大總統權力至可直轄聯邦最高法院,並削減聯邦調查局權力,取消政府行政官員的工作保障,使政府可實施政治任命。最震撼的是要取消教育部,使家長可有替子女選校權並可參與子女學校的學校管理權。名為「為民主而戰」的計劃,居然戮力擴大總統的權力,另外取消教育部,無形中削減教育資助,並賦予家長更大主導權,使有財有勢的家長有更大權力,教育只會更精英特權化。

在環境及經濟方面,計劃建議大幅削減政府對發展再生能源的資助,停止向石油及天然氣企業的打壓,以擴大能源生產並保障美國能源供應安穩並自主。在外貿方面,計劃建議要積極考慮不增加關稅保障工業重要發展,就要重新開放自由貿易,其實這是更徹底和中國搞經濟競爭,不發展全面競爭就要掌握自己的產業優勢推動國際分工。

基金會更計劃設一個忠於推動保守主義政策人士的資料庫,以便特朗普上場可以有足夠人力資源推動改革。目前特朗普因選舉四處奔走,未認可這項計劃,但正如他上一任當總統,據稱取用了當時報告的三分之二項目,這次的影響亦不容低估。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻