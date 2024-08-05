伊朗最快今報復以色列　美促G7施壓防全面戰爭

美國傳媒周日（4日）報道，美國國務卿布林肯當日向七國集團（G7）外長透露，伊朗和黎巴嫩真主黨最快周一（5日）攻擊以色列報復。

知情官員表示，布林肯周日與G7成員國的外長開視像會議，他指出美方相信伊朗和真主黨兩者都會報復以色列，但未知是甚麼形式，美國亦不知確實的施襲時間，但最快在未來24至48小時內開始，即最快周一。他又指，美方正努力盡可能限制伊朗和真主黨的攻擊，以及以色列的反擊行動，以圖打破局勢升級循環，希望G7成員國外長向伊朗和真主黨施加外交壓力，同時要求以色列保持最大克制。他強調，限制報復攻勢的影響是防止全面戰爭之最佳機會，而美軍加強中東部署只是防衞性質。

知情人士形容，布林肯在會上亦向G7外長闡述以巴停火協議談判進展，感覺他很沮喪，他稱華府在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞於伊朗德黑蘭遇刺身亡前，相信談判已接近突破，現時比任何時候都更需要停火協議。

G7外長發聯合聲明對中東緊張局勢加劇表示深切關注，這有可能引發區內更廣泛衝突，敦促所有相關各方不要使當前的報復性暴力的破壞性循環持續下去，建設性地接觸以緩解緊張局勢，沒有任何國家或民族能從中東局勢進一步升級中獲益。