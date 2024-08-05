拒接受斡旋　伊朗不關心攻以會否爆發戰爭

美國正盡力斡旋中東局勢降溫，惟美媒周日（4日）指伊朗態度強硬，拒絕美國等國斡旋，直言不關心報復以色列會否觸發戰事。

報道指，約旦和黎巴嫩的外長於上周六（3日）到伊朗首都德黑蘭交涉，惟伊朗表明準備對以色列進行反擊，並不關心是否會觸發戰事。

美國已透過歐洲和其他夥伴國家向伊朗傳話，要求不要讓局勢升級，警告任何重大攻勢都會招致以色列反擊，若伊朗保持克制，該國新總統佩澤希齊揚會更有機會改善與西方的關係。美方亦告知伊朗，正同步要求以色列緩解局勢。

以色列國防軍已進入高度戒備狀態，美軍亦加派航空母艦和戰鬥機機群等軍事資產到中東，白宮副國家安全顧問芬納指美國正為所有可能性做準備，整體目標是令中東降溫，震懾和防禦來襲攻勢，避免爆發區域衝突。美國正評估伊朗的可能行動，並從多個方面作部署，為確保秘密外交渠道有效，芬納拒絕交代當前的外交活動，但美國正與以色列和區內其他盟友密切協調，盡所能確保情況不會失控。他亦憂慮以色列與黎巴嫩真主黨的衝突升級，使事情變得複雜的是真主黨與伊朗密切結盟。