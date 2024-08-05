朝揚言強力抗美　將短期內升級核武力量

北韓官媒朝中社（5日）報道，該國領袖金正恩周日（4日）在平壤出席新型戰術彈道導彈發射車交接儀式，並發表演講指，將持續發展北韓的軍事力量，盡可能最短時間內遏制敵人一切核威脅，構建更完善、更高水準的核力量態勢進行自衞。他強調，朝方必須更徹底地準備對抗美國。

金正恩表示，在全國抗洪之際舉行交接儀式，體現朝方在任何環境下都將持續鞏固國防力量的堅定意志。他稱已移交250輛新型戰術彈道導彈發射車給邊境第一線部隊，認為北韓軍隊憑藉具有壓倒性的攻擊力量優勢，掌握了主導權，實現火力任務空間的多元化，亦進一步提高了戰術核武器的有效性。朝中社發布的照片可見，當天交接的武器或為近程彈道導彈「火星-11丁」的發射車，可能會被實戰部署在南北韓軍事分界線一帶。

金正恩又談及朝美關係，指由美國主導的同盟關係已轉變為以核為基礎的軍事集團，本質已發生變化。他表示朝方所面對的美國絕不是其某一屆政府，而是北韓後代也將面對的敵國，並強調對話和對抗雖都能成為朝方選項，但朝方必須更徹底地準備與美對抗，這是對過去30多年來朝美關係的總結。有分析指出，金正恩此番言論或強調無論11月美國大選結果如何，都將致力於核武器和導彈的研發。

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