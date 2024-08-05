以料伊朗攻勢維持數日　多國派機艦巡邏協防

以色列加緊準備迎擊來自伊朗和黎巴嫩真主黨的報復攻勢，以媒周一（5日）指該國的安全機構正處於最高戒備，以美國為首、包括英國和阿拉伯盟國的國際聯盟也在準備協助以色列阻止和攔截可能來自多方的襲擊，已派出戰機和軍艦巡邏。知情官員指，若以色列收到明確情報百分百肯定即將受襲，不排除會發動先發制人打擊。

在周日，以色列總理內塔尼亞胡召開內閣會議，指出以色列與伊朗及其代理人進行多線作戰，正以強大力量打擊伊朗的每一個分支，準備好應對任何情況，無論是進攻還是防禦，包括考慮在黎巴嫩等地採取預防性的打擊行動。他揚言，以方將對任何針對以色列的侵略行為作出回應，無論襲擊來自何方，都會讓敵人付出沉重代價。同日較早時，以色列國防部長加蘭特指以軍在陸空防禦都做好充分準備，隨時對任何襲擊做出迅速反應，會讓敵人付出慘重代價。

以色列官員估計，伊朗今次的攻勢可能會維持多日，涉及多輪無人機和導彈襲，目標將更深入以色列，例如特拉維夫、紅海港口城市海法，以及戰略中心和政府部長寓所。以軍近日向北部城市的市長提供文件，描述一旦與真主黨爆發全面戰爭後可能出現的情況，包括停水、停電、通訊和網絡中斷，預計會徵用酒店和學校安置撤離的民眾，必要時會搭建帳篷。

外界質疑國防軍至今仍未就伊朗威脅更新民事防護政策，國防軍發言人哈加里指後方司令部的國防政策目前維持不變，軍方會盡所能向民眾發出必要警告，以做好應對任何威脅的準備。他同時宣布，後方司令部已啟動新系統，可在發生任何緊急情況時向公民的手機發布警報。