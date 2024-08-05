青年刀刺主教引關注　警隨即反恐拘多名暴力極端主義者

澳洲近年恐怖主義威脅加劇，澳洲安全情報組織（ASIO）今年4月向國會參議院提交的反恐報告指出，擔憂孤狼式恐襲增加，而就在報告發布不久後，新南威爾士省悉尼一名16歲少年在西南部郊區韋克利（Wakeley）一間基督教教堂持刀傷人，造成多人受傷，事件定性為恐襲。

恐襲疑犯在教堂主教伊曼紐爾（Mar Mari Emmanuel）正在主持一場直播儀式時突然施襲，對主教的頭部和身體連刺數刀。澳洲警方同月展開連串反恐行動，拘捕多名相關未成年人士，揭露除上述案件外，暴力極端主義意識形態人士已悄悄組成網絡。

經調查，疑犯犯案動機是由宗教驅動，事件屬於恐怖主義行為。與ASIO在報告中所述一樣，類似恐襲通常低成本，利用刀具等容易取得的武器行兇，部分特定意識形態亦會令施襲者揀選有象徵意義的目標，例如政府建築物和宗教場所。

談及未來澳洲是否會持續發生恐襲時，ASIO總監伯吉斯態度並不樂觀，他於4月直言，未來12個月內，有人正在計劃或將在澳洲實施恐怖襲擊的可能性高達50%，這種威脅可能來自各種意識形態，值得關注的主要群體是新納粹分子、民族主義者和種族主義暴力極端分子。