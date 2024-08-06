【東方日報世界視線】越南政治大換班　無礙與中國合作

越共中央總書記阮富仲病逝，由剛接任國家主席的公安部長蘇林接替。由阮富仲啟動的反貪腐「熔爐」行動自2016年開始，近年對越共領導層進行多次清洗，國家主席、副總理等多人被更換。阮去世前，自2022年12月起，越共政治局的18人中，7人被迫辭退。蘇林接任即又使主管經濟的副總理與兩名中委退任。明年1月越共十四大會議，將再選領導層。越共規定，65歲為政治局與中央委員的退休年限，屆時會有10名政治局委員超齡。蘇林現年67歲，當可免。其餘的未必可免。

政治局成員便會大變，代表阮富仲的10多年主政時代終結。蘇林上任後的首次公開演講便強調繼承阮富仲的政策，不改變外交政策，聚焦越南的社會經濟發展，堅持反貪腐運動。

相信是有感美國在國際上推行顏色革命，也從官員貪腐中看到外資進來和出口生產的巨大利潤製造了貪腐的條件與機會。阮富仲在逝世前委派蘇林進行反貪清理工作。去年政治局更發出堅持反貪腐和提及要防止受外商賄賂。越共參考的是俄羅斯等前蘇聯國家轉變的過程，越共擔心的是如蘇聯那樣亡黨亡國。今次由公安部長蘇林替代阮富仲任越共中央總書記，且領導層中出身公安系統者不少。阮富仲的「遺產」和蘇林承繼的政權是以黨國安全為首要，經濟發展反為次要。

阮富仲的外交戰略是在大國中爭取平衡。最近中俄美三國首領訪越，正體現政治平衡術的成功。不過，西方對中俄有戒心，對越南亦是。越南很早便被認為可替代中國，成為西方加工貿易重心。這一、二十年來還未成功，反成中國零部件、原材料在加工後出口到美國的增長點。越南成為中國最大貿易夥伴，原因便在中國生產的加工轉運。中越同時獲益，中國尤大。也因此美國和歐盟把越南定為非市場經濟，不予適當的優待，與中俄北韓同列。阮富仲也被認為愈來愈親中國，即使在南海問題上亦不與中國爭執。

中國能穩定越共的友好，越南得中國經濟的協力（包括大量加工廠的轉移）。若能參與中老泰鐵路的發展，越南可維持6%的平均經濟增長率，也會愈來愈與中國經濟整合。老泰越柬4個中南半島國家必然親中，加上印尼、東帝汶、馬來西亞等，東南亞將成中國的經濟與政治同盟者，單單菲律賓起不了風波。

研究院院長 陳文鴻