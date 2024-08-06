美國解除限制　軍援以色列航空炸彈

伊朗及黎巴嫩真主黨聲言報復以色列之際，美國一方面向中東增派戰機、軍艦及防禦系統，另一方面解除向以色列運送Mk83航空炸彈的限制，連同1,700枚Mk82航空炸彈一併移交。

《今日以色列報》周一（5日）報道，拜登政府在中東局勢轉趨緊張前，決定取消數月前向以色列禁運Mk83的限制。以軍早前入侵加薩南部拉法，美國憂慮有大批平民傷亡，讓載運Mk82往以色列的船隻押後出發。其後拉法沒有出現人道災難，美國遂同意放行Mk82及Mk83。但沒有迹象表明，美國同意向以色列付運1,800枚Mk84航空炸彈。Mk82、Mk83及Mk84每枚重量，分別為227公斤、454公斤及908公斤。

報道續稱，美國還解除以色列取得額外彈藥的限制。以軍可取用存放以色列境內的美軍庫存，包括空對空導彈。美國計劃增加在以色列的彈藥庫存，必要時可快速移交，縮短運輸時間。以色列空軍認為，一旦北部地區爆發衝突，Mk84將是關鍵武器。以色列空軍強調，加薩戰爭期間彈藥儲備量一直高於維持北部戰備所需的臨界水平。惟美國扣起3,500枚Mk82及Mk84多月，更減少運送其他必需彈藥，令以色列的彈藥管理變得更嚴格。