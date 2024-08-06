拜登入戰情室聽匯報　料伊朗及真主黨兩波攻勢襲以

伊朗誓言對以色列發動報復攻勢，美國總統拜登、副總統賀錦麗周一（5日）進入白宮戰情室與國家安全團隊開會，聽取有關中東局勢的匯報。美媒引述知情官員指，目前仍不清楚伊朗和黎巴嫩真主黨何時發動攻勢。

美國國務卿布林肯周日（4日）曾向七國集團（G7）成員國外長表示，預期伊朗在未來24至48小時內、即周一（5日）發動攻勢。白宮國家安全委員會官員周一則向拜登匯報指，美國情報機關估計涉及兩波攻勢，一波來自真主黨，另一波來自伊朗及數個其代理人，但不知是真主黨抑或伊朗會首先行動，以及如何實施攻擊，相信兩者仍在擬訂計劃，均未決定到底想做甚麼。官員亦匯報了為緩解局勢和加薩地帶停火協議談判而持續進行的外交努力，拜登指示國安團隊盡可能與以色列密切合作，協調防禦可能的報復攻勢。

同日，拜登與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德通電話，要求對方向伊朗和真主黨施壓緩和局勢，同時強調加薩停火協議仍然是拜登政府的首要事務。

另一邊廂，匈牙利外長西雅爾多與以色列外長卡茲通電話，告知以方伊朗當日已知會匈牙利，將會攻擊以色列回應巴勒斯坦回教激進組織哈尼亞在德黑蘭遇刺身亡一事。美國國務院發言人米勒透露，華府已向伊朗傳話，指出一旦以色列受襲，美國將防衞以色列，美方不認為報復攻勢是無可避免，正嘗試阻止。