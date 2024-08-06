傳賀錦麗副手人選減至兩個　料今晚公布決定

篤定成為美國民主黨總統候選人的副總統賀錦麗正遴選副手人選，知情人士周一（5日）透露賀錦麗已把人選縮小至最後兩人，分別是賓夕凡尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）和明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）。

賀錦麗最遲當地周二（6日）上午（香港時間周二晚上）公布副手人選決定，同晚與競選搭檔在費城天普大學一起首次公開亮相，展開她為期5天的競選行程，涵蓋6個搖擺州的7個城市。消息人士稱，目前不清楚賀錦是否已做出最終決定。

51歲的夏皮羅在賓夕凡尼亞州有極高支持率，該州握有19張選舉人票，對賀錦麗和共和黨總統候選人特朗普來說都是必贏的州份。曾擔任州檢察長的夏皮羅若成為美國副總統，他將是美國首位猶太裔副總統。惟夏皮羅對以色列的強烈支持可能會使他失去一些進步派選民的支持，但他可能吸引溫和派選民，並削弱共和黨利用以巴問題分裂民主黨的企圖。

60歲的沃爾茲是美國前陸軍國民警衞隊成員，也當過教師，他成為明尼蘇達州州長前，曾在傾向共和黨的選區擔任眾議員，證明他對農村白人選民具有吸引力。他在擔任州長期間支持進步政策，例如提供免費學校午餐和擴大帶薪工人休假等措施。明尼蘇達州是民主黨傳統票倉，鄰近威斯康辛州和密歇根州兩個關鍵州份。