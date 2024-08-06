關押在華美國人家屬　促政府積極談判

俄羅斯與西方多國在土耳其斡旋下，上周四（1日）完成冷戰結束以來最大規模換囚行動，涉及7個國家共24人。美媒周二（6日）報道，被關押在華美國人的家屬表示，看到相關新聞後心情複雜，希望美國政府積極與中國談判，讓他們被關押的家人早日返美。

據報道，美國國務院確認被中國不當拘押的3名美國人，分別是早年在中國因製造及販賣毒品落網的德州商人斯維登（Mark Swidan）、因間諜罪在華被判囚的美籍華裔商人李凱，以及2006年起被監禁的加州牧師林大衞。然而，美媒另曾報道美國教師麥克馬洪（David McMahon）和小威爾士（Nelson Wells Jr.）的案件，二人分別於2013和2014年被中國關押，但未獲官方認定為不當拘押。

小威爾士的父母曾與美國眾議院議長約翰遜就兒子情況通話，今年3月前往華盛頓會見多名官員，爭取將其子列入被不當拘押的美國人名單，但進展非常緩慢。李凱的兒子哈里森表示，其父得到的關注無法與那些知名度更高的被拘留美國公民相提並論，他們無數次要求與總統拜登會面卻未獲回應，敦促他在11月總統選舉前採取行動。斯維登的母親凱瑟琳也怒批拜登從未給她打電話，也沒讓她去白宮，甚至未公開提到其子的名字。