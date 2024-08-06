用假骨灰呃火化費　殯儀館老闆需賠償

美國科羅拉多州一對夫婦經營殯儀館去年被揭，在館內堆放至少190具腐爛遺體，涉嫌利用虛假骨灰詐騙死者家屬火化及埋葬費用。他們周一（5日）被法院勒令向一眾死者家屬支付9.5億美元（約74億港元）賠償，正面臨其他刑事拍控。

調查人員發現，男子哈爾福爾德（Jon Hallford）與妻子卡麗埃（Carie Hallford）利用欺詐手段獲取近90萬美元（約702萬港元）新冠疫情救濟金，用作購買汽車、度假、投資加密貨幣、做整容手術及其他個人開支，更用假骨灰騙取遺屬13萬美元（約101萬港元）火化和埋葬費用。他們去年10月一度畏罪潛逃，最終在俄克拉何馬州落網，正面臨數百項指控，包括190項虐待遺體罪、5項盜竊罪、4項洗黑錢罪及逾50項偽造文書罪。

由於哈爾福爾德及卡麗埃一直面臨債務問題，估計無力向家屬賠償。死者家屬佩奇（Crystina Page）表示，她2019年在涉事殯儀館火化兒子遺體，隨後帶着骨灰環遊世界，至今才得知自己所持並非愛子骨灰，感到十分沮喪。